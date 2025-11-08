Morata nervoso: chiede il cambio durante Como-Cagliari
Alvaro Morata lascia il campo dopo un’ora di gioco contro il Cagliari
Solo sessantadue minuti. È durato così il Como-Cagliari di Alvaro Morata, protagonista di un episodio curioso e inusuale. L’attaccante spagnolo, visibilmente nervoso dopo un’ammonizione, ha chiesto personalmente il cambio a Cesc Fàbregas, lasciando il terreno di gioco poco dopo l’ora di gioco.
L’ammonizione che ha scatenato la reazione di Morata
Il momento chiave è arrivato intorno al 61’. Dopo un contrasto con Mina, difensore del Cagliari, Morata lo ha spinto a terra nel tentativo di seguire un lancio in profondità di Valle. Il direttore di gara Pezzuto ha estratto il cartellino giallo, scatenando la reazione immediata del capitano del Como, che ha gesticolato vistosamente verso la panchina chiedendo la sostituzione.
“Cambiami, cambiami”: la richiesta accolta da Fàbregas
La tensione in campo era palpabile. Dopo l’ammonizione, Morata ha protestato con l’arbitro, poi si è tolto la fascia da capitano dirigendosi verso la panchina. Fàbregas non ha esitato ad assecondarlo, richiamandolo poco dopo per inserire Douvikas.
Un episodio che evidenzia il nervosismo del centravanti spagnolo, protagonista di un duello acceso con Mina fin dai primi minuti. Il Como, intanto, dovrà capire se si sia trattato solo di un momento di frustrazione o di un segnale più profondo da parte del suo leader offensivo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo