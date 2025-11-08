Morata nervoso: chiede il cambio durante Como-Cagliari

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Novembre 2025

Alvaro Morata lascia il campo dopo un’ora di gioco contro il Cagliari

Solo sessantadue minuti. È durato così il Como-Cagliari di Alvaro Morata, protagonista di un episodio curioso e inusuale. L’attaccante spagnolo, visibilmente nervoso dopo un’ammonizione, ha chiesto personalmente il cambio a Cesc Fàbregas, lasciando il terreno di gioco poco dopo l’ora di gioco.

L’ammonizione che ha scatenato la reazione di Morata

Il momento chiave è arrivato intorno al 61’. Dopo un contrasto con Mina, difensore del Cagliari, Morata lo ha spinto a terra nel tentativo di seguire un lancio in profondità di Valle. Il direttore di gara Pezzuto ha estratto il cartellino giallo, scatenando la reazione immediata del capitano del Como, che ha gesticolato vistosamente verso la panchina chiedendo la sostituzione.

“Cambiami, cambiami”: la richiesta accolta da Fàbregas

La tensione in campo era palpabile. Dopo l’ammonizione, Morata ha protestato con l’arbitro, poi si è tolto la fascia da capitano dirigendosi verso la panchina. Fàbregas non ha esitato ad assecondarlo, richiamandolo poco dopo per inserire Douvikas.

Un episodio che evidenzia il nervosismo del centravanti spagnolo, protagonista di un duello acceso con Mina fin dai primi minuti. Il Como, intanto, dovrà capire se si sia trattato solo di un momento di frustrazione o di un segnale più profondo da parte del suo leader offensivo.

