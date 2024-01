Mercato Monza: Galliani avrebbe posto come obiettivo primario un rinforzo nel reparto avanzato e Milan Djuric sarebbe l’alternativa a Kean

Manovre avanzate per il mercato del Monza, nel tentativo di consolidare l’ottima classifica e tentare l’assalto alla prossima edizione della Conference League, attualmente distante cinque punti in classifica. Il grande obiettivo di Adriano Galliani per rinforzare un reparto offensivo nel quale Lorenzo Colombo è momentaneamente scalato nelle gerarchie di Palladino sarebbe sempre Moise Kean, ma la trattativa con la Juventus non si preannuncia semplice. L’alternativa, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe stata individuata in Milan Djuric, gigante dell’Hellas Verona trasferitosi in Veneto nel 2022.

Nel corso delle ultime uscite, il trentatreenne attaccante parte favorito nelle gerarchie di Mister Baroni e, nella gara contro l’Inter, è stato insignito della fascia di capitano degli scaligeri. Il centravanti bosniaco ha realizzato cinque reti in questa prima parte di stagione, quattro delle quali in Serie A, importanti per portare in dote cinque punti all’Hellas Verona. Il contratto dell’attaccante con il club scadrà nel giugno 2025 e dunque, Adriano Galliani, avrebbe alzato la cornetta per sondare la disponibilità del club gialloblù. Milan Djuric sarebbe obiettivo primario anche del Genoa di Gilardino, ma l’eventuale inserimento del Monza potrebbe sparigliare le carte per rivelare il futuro del centravanti classe 1990.

