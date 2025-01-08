 Salta al contenuto

Monza, Keita Balde è stato proposto per l’attacco

Raffaele Campo

MONZA KEITA BALDE – Relegato sempre più nei bassifondi della classifica, il Monza è alla ricerca di nuovi innesti per cercare di arrivare a una salvezza difficile.

Secondo quanto riporta Sportitalia, ai brianzoli sarebbe stato proposto per l’attacco una vecchia conoscenza della Serie A, vale a dire Keita Balde Diao.

MONZA KEITA BALDE – L’ex Lazio e Inter è svincolato dallo scorso 1 gennaio dopo la non molto positiva esperienza turca al Sivasspor. Lo stesso attaccante senegalese, 29 anni, vorrebbe rilanciarsi in Italia. La sua ultima esperienza in A è stata al Cagliari.

 

