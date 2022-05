Silvio Berlusconi, presidente del Monza ha commentato la vittoria per 2-1 nella gara di andata playoff Serie B contro il Pisa. Il ritorno in Toscana deciderà chi verrà promossa:

“Se ci sarò a Pisa? Perbacco, i giocatori hanno bisogno della mia ultima parola: avevo detto di essere guerrieri in campo. Il 2-1 è positivo, quest’anno il Pisa ci aveva tolto sei punti e ora andremo giù per giocarci quest’anno e il futuro. Se non andiamo in A, l’anno prossimo sarà difficilissimo perché sono scese Venezia, Genoa, Cagliari, gruppi ricchi che si attrezzeranno per tornare subito. D’Alessandro ha preso un colpo, non sarà disponibile e questo è un gran peccato, bisogna giocare bene e seguire delle regole per fare dei gol in contropiede“.

