MONZA STRAKOSHA – Ufficializzata venerdì la cessione di Michele Di Gregorio alla Juventus, il Monza è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi sono stati i nomi fatti fino a questo momento.

L’ultimo è quello di Thomas Strakosha. L’estremo difensore albanese era approdato al Brentford due estati fa, con il club inglese che aveva versato alla Lazio 7 milioni di euro.

MONZA STRAKOSHA – Tuttavia, in queste due annate Strakosha è sceso in campo in appena sei occasioni. E potrebbe quindi lasciare il club londinese per ritrovare la titolarità. Inoltre lui conosce già molto bene il torneo nostrano. Con 3-4 milioni, i brianzoli potrebbero riuscire a ingaggiarlo. A dare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

