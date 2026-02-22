Montero verso il ritorno in panchina: nuova sfida con l’Al Ittifaq di Balotelli

Dalla Juventus Next Gen agli Emirati Arabi Uniti, con una rescissione consensuale pronta a sancire la fine del capitolo bianconero. Paolo Montero è a un passo dalla firma con l’Al Ittifaq, club di UAE First Division deciso a cambiare rotta dopo un periodo estremamente complicato. Per l’ex difensore uruguaiano si tratta di una nuova tappa internazionale, in un contesto ricco di volti noti del calcio italiano, alcuni già presenti e altri in arrivo.

Addio formale alla Juve: rescissione e nuovo inizio

Il rapporto tra Montero e la Juventus è destinato a chiudersi formalmente nelle prossime ore. L’allenatore, ancora legato contrattualmente al club dopo le esperienze con la Primavera, il breve interregno in prima squadra nel finale di stagione 2023/24 e poi in Serie C con la Next Gen, risolverà consensualmente l’accordo per poi iniziare la nuova avventura a Dubai.

Alla guida dell’Under 23 bianconera era stato esonerato nel novembre 2024, ma il legame contrattuale era rimasto in essere. Ora la separazione sarà totale e definitiva. L’Al Ittifaq ha deciso di affidargli la panchina come successore del tecnico portoghese José Ricardo Pinto, esonerato in seguito alla sconfitta interna per 3-1 contro l’Al Arabi. Il club, attualmente ultimo in classifica e a tre punti dal Masfut terzultimo, cerca una scossa immediata per centrare la salvezza nella seconda divisione del calcio emiratino.

Montero è già atteso negli Emirati per prendere contatto con la nuova realtà e preparare l’esordio, previsto in settimana. Una sfida delicata, ma anche un’occasione per rilanciarsi lontano dall’Italia.

Balotelli, Douglas Costa e l’ambizione emiratina

Il progetto dell’Al Ittifaq non è privo di ambizioni. In rosa figura già Mario Balotelli, subito protagonista nelle prime apparizioni con la maglia del club di Dubai. In estate sono previsti anche gli arrivi di Baselli e Douglas Costa, altro ex bianconero, mentre fra i tesserati c’è pure Jacopo Da Riva, reduce dall’esperienza in Serie C con il Foggia.

Il club è di proprietà dell’imprenditore italiano Pietro Laterza, attuale presidente del ChievoVerona, e punta a costruire una squadra competitiva per consolidarsi nella “Serie B” UAE. L’accordo con Montero dovrebbe essere valido fino al termine della stagione, con opzione per quella successiva in caso di permanenza in categoria.

Per l’ex difensore di Atalanta e Juve si tratta di un ritorno in un contesto internazionale, con la responsabilità di risollevare una squadra in difficoltà ma ricca di talento. Una nuova pagina della sua carriera in panchina, tra ambizioni di rilancio e volti noti della Serie A.