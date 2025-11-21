Montella lancia l’assist anche a Gattuso per il Mondiale: “Serie A…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Il C.T. della Turchia, Montella, ha richiesto alla FIGC di pianificare un turno di riposo in più per la Serie A per lo spareggio Mondiale

MONTELLA MONDIALE GATTUSO A – Dentro o fuori: ci si gioca tutto a marzo. Tutto rinviato, per Italia, Turchia e tutte le altre nazionali impegnate nello spareggio per staccare il pass per USA, Messico e Canada: in palio c’è la partecipazione al Mondiale. Troppo importante esserci; fondamentale non sbagliare il doppio Playoff che vedrà coinvolte le selezioni non qualificate come prime del proprio Gruppo alla prossima rassegna iridata. Per queste ragioni, Vincenzo Montella, Commissario Tecnico della Turchia, ha lanciato un’idea che potrebbe essere valutata anche dalla Lega Serie A.

“Fermiamo il turno di campionato la domenica precedente al primo spareggio, quello previsto per le semifinali. Ho già richiesto alla Federazione Italiana questa possibilità, in modo che tutti i calciatori convocati possano mettersi a disposizione sin dal weekend precedente, e non da lunedì. Sono sicuro che anche Rino Gattuso sarebbe favorevole a questa mia idea”, ha commentato l’ex tecnico del Milan ai microfoni di SkySport.

Calhanoglu, Yildiz e gli altri calciatori turchi impegnati in Serie A avrebbero a disposizione un intero weekend per recuperare le energie e infonderle nello spareggio per il Mondiale. D’altra parte, la prima gara, contro la Romania, indicherà già la strada da seguire alla Turchia per “scoprire l’America”. Vincenzo Montella confida nelle Federazioni per condurre la selezione turca a giocarsi la Coppa più ambita del mondo.

