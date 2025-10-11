Mondiali in inverno? Infantino apre alla rivoluzione del calendario

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 11 Ottobre 2025 · Aggiornato il 11 Ottobre 2025

Infantino e la sfida del calendario FIFA

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha rilanciato il dibattito sulla possibilità di disputare i Mondiali in inverno. Dopo l’esperienza del Qatar 2022, prima Coppa del Mondo giocata a dicembre, l’idea non appare più eccezione ma ipotesi concreta per il futuro.

Il precedente del Qatar e il caso Arabia Saudita 2034

Infantino ha ricordato come il torneo in Qatar fosse stato inevitabile a causa delle temperature estive proibitive. Uno scenario che potrebbe ripetersi nel 2034, quando sarà l’Arabia Saudita a ospitare il torneo. In quel caso, un’edizione invernale tornerebbe a essere non solo possibile ma probabile.

Riflessioni e prospettive future

“Discutiamo costantemente di questo problema – ha spiegato Infantino –. Non si tratta solo di un singolo Mondiale, ma del quadro generale”. Il numero uno della FIFA ha sottolineato la necessità di rivedere l’intero calendario, osservando come anche in alcune zone d’Europa luglio risulti ormai troppo caldo per giocare.

Il calendario delle competizioni è definito fino al 2030, anno in cui la Coppa del Mondo sarà organizzata da Marocco, Portogallo e Spagna, con una partita inaugurale affidata a Argentina, Uruguay e Paraguay. Le parole di Infantino aprono dunque un fronte che potrebbe cambiare radicalmente la storia della competizione più importante del calcio mondiale.

LEGGI ANCHE: