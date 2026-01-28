Monaco-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Ultima tappa europea per la Juventus, impegnata stasera allo Stade Louis II contro il Monaco nell’ottava giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League. I bianconeri devono vincere per tenere vive le speranze di chiudere tra le prime otto e accedere direttamente alla fase successiva della competizione.

Juventus, serve continuità

La squadra di Luciano Spalletti arriva a Montecarlo con la consapevolezza di avere il destino ancora parzialmente nelle proprie mani. Il percorso europeo della Juventus è stato altalenante, ma nelle ultime uscite ha mostrato segnali di crescita sul piano della solidità e della gestione delle partite. Contro il Monaco serviranno equilibrio e concretezza, senza concedere spazio alle ripartenze avversarie.

Monaco-Juventus, le probabili formazioni

Il Monaco di Pocognoli dovrebbe schierarsi con il 4-4-2: Khon; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio; Zakaria, Teze, Akliouche, Ansu Fati; Golovin, Balogun.

La Juventus risponde con il 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Dove vederla in tv

La sfida Monaco-Juventus, in programma stasera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con possibilità di seguirla anche in streaming su NOW e Sky Go. Una notte europea decisiva per il futuro continentale dei bianconeri.