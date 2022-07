MOLINA ATLETICO MADRID – Dopo due stagioni in Serie A, Nahuel Molina si prepara a lasciare l’Udinese e la Serie A.

Il terzino argentino, quest’anno tra i più prolifici in termini di gol e di assist, sarebbe infatti in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid, dove ritroverebbe peraltro Rodrigo de Paul, suo compagno di squadra proprio in Friuli.

MOLINA ATLETICO MADRID – Così scrive “Sky Sport“: “L’Atletico Madrid è vicino all’acquisto di Nahuel Molina dall’Udinese. Il terzino è pronto a lasciare la Serie A dopo due anni dal suo arrivo in Friuli. L’affare è in chiusura e presto il giocatore – che piaceva anche alla Juventus che però non ha mai provato concretamente a portarlo a Torino – andrà in Spagna“.

