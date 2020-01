Mokulu Padova Teramo, abruzzesi sull’attaccante belga

MOKULU PADOVA TERAMO – Dopo soli sei mesi, starebbe per terminare l’esperienza a Padova di Benjamin Mokulu, attaccante belga classe 1989. Approdato in biancoscudato quest’estate dalla Juventus Under 23, piuttosto deludente è stato il rendimento dell’ex Avellino e Carpi: solo 1 gol in 13 presenze.

MOKULU PADOVA TERAMO – Molto chiare le parole del direttore sportivo del club veneto Sean Sogliano rilasciate nelle scorse ore ai microfoni di “Telenuovo“: “In questo momento la situazione è ferma ma lui ha 3-4 squadre che gli stanno dietro ma non perché ci siano dubbi sul fatto che se ne andrà.

Abbiamo parlato con il giocatore e abbiamo scelto di privarcene; anche se ha giocato molto, in questo momento è meglio per lui e per noi se si inserisce in un’altra realtà. Sta valutando la sua situazione con i suoi agenti, “.

Fino a una settimana fa il giocatore sembrava molto vicino al Gubbio; tuttavia ora la pista umbra sembra essersi raffreddata a causa di problemi legati al suo ingaggio.

Secondo quanto appreso in esclusiva da “Europa Calcio”, altro club di Serie C interessato a Mokulu sarebbe il Teramo, che avrebbe già avviato i dialoghi con il Padova.

Ceduto nelle scorse ore l’altro centravanti Pietro Cianci al Carpi con la formula del prestito, gli abruzzesi starebbero mirando proprio al calciatore belga.

