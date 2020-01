Mokulu Gubbio Giammarioli: “Mi hanno detto che vuole venire da me, ma…” – ESCLUSIVA EC

MOKULU GUBBIO GIAMMARIOLI – Nelle scorse ore, il Padova ha reso ufficiale la cessione di Cristian Bunino. L’attaccante, che era approdato in biancoscudato in estate dal Pescara, si è accasato alla Viterbese.

Oltre a lui, altri due centravanti indiziati a lasciare il club veneto sono Edoardo Soleri e Benjamin Mokulu.

Anche quest’ultimo era stato ingaggiato in estate dalla Juventus Under 23, ma il suo rendimento tra le fila della squadra di Sullo è stato deludente: 1 solo gol (su rigore in casa della Fermana) e tante prestazioni opache. In queste ultime ore il suo nome è stato accostato al Gubbio, società umbra e anch’essa nel Girone B di Serie C.

MOKULU GUBBIO GIAMMARIOLI – Per provare a chiarire la situazione, “Europa Calcio” ha contattato telefonicamente Stefano Giammarioli, direttore sportivo del Gubbio.

Così il dirigente: “La interrompo subito: fino a lunedì mattina il Gubbio non può fare operazioni in entrata. Stiamo pensando a delle uscite“.

Al di là di questo, vi piace Mokulu?

“Sì, l’ho già avuto a Cremona. Lui vuole venire da me, almeno così mi hanno detto. Mi fa piacere ma ora c’è altro a cui pensare“.

Mi sta dicendo che vorrebbe venire al Gubbio?

“Credo che gli piaccia come destinazione, ma adesso non posso prendere impegni perché ho altre operazioni da sistemare“.

