Moise Kean, il Napoli pensa al colpo se parte Osimhen

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Marzo 2025 · Aggiornato il 27 Marzo 2025

Il Napoli valuta Moise Kean

Il Napoli potrebbe puntare su Moise Kean in caso di addio di Victor Osimhen. L’attaccante, attualmente in forza alla Fiorentina, ha mostrato una crescita significativa, diventando un elemento chiave nella rosa viola. Con Romelu Lukaku, ormai prossimo a compiere 32 anni, il Napoli sta cercando un rinforzo offensivo in grado di garantire freschezza e continuità. Il rendimento positivo di Kean lo ha reso un’opzione concreta per il club partenopeo.

La situazione contrattuale di Kean

Passato alla Fiorentina dalla Juventus per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, Moise Kean ha dimostrato grande maturità e spirito di leadership. Il suo contratto con la squadra toscana è valido fino a giugno 2029 e prevede una clausola rescissoria di 52 milioni di euro, attivabile a partire da luglio. Questo dettaglio potrebbe complicare eventuali trattative, ma il Napoli resta vigile in attesa di sviluppi sul futuro di Osimhen.

L’interesse dalla Premier League

Anche diversi club di Premier League hanno posato gli occhi su Moise Kean. Squadre come Arsenal, Tottenham e Newcastle monitorano da vicino il suo rendimento e potrebbero tentare l’assalto nei prossimi mesi. Per il Napoli, la concorrenza inglese rappresenta un ostacolo da non sottovalutare, ma la possibilità di giocare da protagonista in Serie A potrebbe convincere Kean a restare in Italia.

