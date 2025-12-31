Modric suona la carica Scudetto per il Milan: “Ci credo. Su Allegri…”

Leggenda del calcio croato e centrocampista del Milan: Luka Modric ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di Scudetto e Allegri

SCUDETTO MODRIC ALLEGRI – Milanista (quasi) dalla nascita: rossonero per vicissitudini di mercato che il club ha saputo cogliere come occasione, con prontezza, nel momento in cui il suo contratto con il Real Madrid è scaduto. Da quel momento, sin dal blitz di Igli Tare in Croazia, a casa sua, Luka Modric non ha voluto sentire nominare altre squadre che non coincidessero con la parola “Milan“. Il Pallone d’Oro 2018 non ha esitato un attimo, in ricordo di quella tuta regalatagli dal papà a soli tredici anni. Sul campo, il numero 14 ha contribuito a far cambiare volto a un Diavolo decisamente spuntato nel corso della passata stagione, trasformandolo in una seria accreditata per la conquista dello Scudetto. Luka Modric ci crede, non lo nasconde nemmeno pubblicamente a Il Corriere della Sera, quotidiano al quale rivela anche una predilezione per le idee di Allegri.

“Carisma, personalità e senso tattico-tecnico: il Mister è molto simile a Carlo Ancelotti al modo di intendere calcio. Quella di Allegri è stata un’altra, grande, sorpresa nel mio periodo che sto vivendo al Milan. Non lo conoscevo nel profondo, ma sto avendo modo di collaborare con un grandissimo del calcio e ne sono molto onorato. In generale, l’esperienza a Milano era ciò che desideravo da sempre, soprattutto nel caso in cui non avessi concluso la carriera a Madrid. Adesso sono qui e crede fortemente allo Scudetto: qui si gioca per vincere e sono a Milano per questo. La vita ti sorprende di continuo e ti regala cose che pensavi fossero impossibili. Ma nel calcio devi pensare giorno per giorno, partita per partita: se ragioni alla lunga, ti perdi. Quindi, è ancora lunga: ma io ci credo fortemente”, la chiosa di Modric.