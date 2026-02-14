Modric, l’Uomo d’Oro del Milan: gol da record a Pisa e il futuro..

Luka Modric, centrocampista del Milan decisivo anche contro il Pisa, ha siglato un nuovo record in Serie A con un gol al minuto 85: futuro…

MODRIC GOL RECORD PISA FUTURO – Nel periodo delle Olimpiadi, uno slalom gigante in area di rigore del Pisa ha permesso a Luka Modric di scrivere un altro capitolo di una carriera infinita. Con il gol siglato nell’anticipo di ieri, al minuto ottantacinque di una gara – fino a quel momento – bloccata sul pareggio per 1-1, l’eterno centrocampista croato è diventato il più anziano della storia della Serie A, superando Silvio Piola, a entrare nel tabellino dei marcatori con una rete su azione. A 40 anni, 5 mesi e 4 giorni, l’ex Pallone d’Oro 2018 ha portato il suo Milan ad abbattere le speranze nerazzurre dell’ultima in classifica e, contemporaneamente, lanciare un inequivocabile messaggio alla capolista, anch’essa nerazzurra, impegnata nel big match di questa sera contro la Juventus. Un campione senza tempo, Modric, in una delle gare paradossalmente più complicate da quando ha varcato i cancelli di Milanello.

Alcune sbavature di troppo in fase di palleggio – non certamente consuetudine in un bagaglio tecnico che contiene sei Champions League e altri ventidue trofei conquistati in carriera – tra le quali un tunnel tentato in mezzo al campo che ha fatto ripartire gli avversari in contropiede, a campo aperto. Il numero 14 è apparso stanco in diversi momenti del match, ma è proprio quando la bacchetta sembra non rispondere ai desideri del mago, che quest’ultimo estrae la magia dal cilindro. A cinque minuti dalla fine, Modric intercetta una palla nella trequarti avversaria, serve un Samuele Ricci ben appostato in area e beneficia della sponda del compagno per insaccare, in corsa, con uno splendido esterno, la rete da tre punti che proietta il Diavolo a una notte da sogni Tricolore.

Luka Modric, l’eterno: luce in una delle notti più complicate

Mani che battono ripetutamente sul cuore nei confronti del settore ospiti esultante, l’abbraccio coi compagni che lo sommergono e il campione di umiltà e classe torna in trincea per gli ultimi cinque minuti d’assalto. Il finale di partita di Pisa ha consacrato, qualora ce ne fosse ancora necessità di farlo, l’innato talento e l’abnegazione di un calciatore eterno. Luka si gode il presente, pur sapendo di dover prendere – a breve – una scelta per il futuro. Il contratto in scadenza a giugno, con opzione per un’altra stagione, soddisfa tutte le parti in causa e promette di estendere, per un altro anno, il patto di Modric con il Diavolo.

Al momento, però, i dialoghi sono fermi proprio per consentire all’ex Blancos di scegliere sul proprio futuro rossonero. Probabile che le parti optino per rispettare gli accordi e proseguire insieme anche nel 2027, magari con qualche presenza in Champions League in più con la maglia del Milan. Il prologo di una carriera senza tempo.