Modric, l’avventura continua: prossima fermata in Qatar; le novità

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Aprile 2025 · Aggiornato il 6 Aprile 2025

Luka Modric sarebbe vicino all’addio al Real Madrid: il campione croato potrebbe optare per un’esperienza in Qatar; piovono offerte per lui

MODRIC QATAR – Un’avventura gloriosa, costellata da trofei in serie e nel corso della quale ha raggiunto (più volte) la vetta del mondo in un club in cui resta un calciatore fondamentale anche a trentanove anni. Esperienza che, Luka Modric, è riuscito a rendere dorata anche in virtù di un Pallone collocato in bacheca quale simbolo del centrocampista più forte di quella stagione (2017/2018) e, in generale, tra i migliori in assoluto del ruolo. Tutto ha una fine, però. E per l’asso croato sarebbe ormai prossimo l’addio alla Casa Bianca di Madrid, mitico luogo del quale fa ancora parte tredici anni dopo il primo ingresso dalla porta principale. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, il mediano avrebbe ricevuto sostanziose proposte dal Qatar pronte a farlo vacillare.

Real Madrid, il Qatar tenta Luka Modric: centrocampista inamovibile per Ancelotti, ma dal futuro incerto

Nonostante il diretto interessato abbia (a più riprese) dichiarato di voler far coincidere l’addio al Real Madrid con quello al calcio giocato, da Oriente sarebbero giunte offerte molto consistenti. Modric è ancora un punto fermo della squadra a disposizione di Carlo Ancelotti, con l’ex tecnico del Milan che ha chiamato in causa il croato ben 47 volte in stagione, soprattutto nelle partite più delicate. Il centrocampista potrebbe optare per vivere l’ultima stagione da protagonista assoluto in Merengues, prima di vivere l’ultima esperienza in Qatar e attribuire ulteriore importanza a una Lega a caccia di stelle per far accrescere il proprio livello e brand. La concentrazione resta massima sul presente, ma un pensiero su un futuro qatariota non sarebbe ipotesi minimamente da scartare per il Pallone d’Oro 2018. Del resto, tutto ha una fine; anche una storia infinita come quella tra Luka Modric e il Real Madrid.