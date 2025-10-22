Modric, cuore rossonero: “Tifo Milan da sempre. Ecco cosa sogno”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Luka Modric, leggenda croata e centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista nella quale ha confessato il proprio sogno: le parole

MODRIC MILAN SOGNO – Luka Modric è entrato a Milanello in punta di piedi: elemento che ne contraddistingue la grande eleganza nei comportamenti e la sobrietà d’animo. Il suo peso specifico a livello tecnico e di spogliatoio, però, è quello tipico di una leggenda del calcio. Uomo ovunque della mediana nonostante le 40 primavere; esempio da seguire sul rettangolo verde e al di fuori. Sempre il primo a varcare i cancelli di Milanello per l’allenamento e l’ultimo a lasciare il centro Sportivo, a sessione terminata.

Nell’ambiente rossonero è venerato e e ammirato da tutti: non solo per le sei Champions League vinte, quanto per un atteggiamento sempre propositivo e positivo nei confronti di tutti. Sino a questo momento, il croato ha rivestito un ruolo fondamentale all’interno del gruppo squadra e in mezzo al campo, con Max Allegri che gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Modric è arrivato a Milano per raggiungere un sogno: vincere con il Milan.

Modric, un sogno chiamato Milan: le sue parole

L’ultima sfida in carriera; probabilmente, anche una delle più belle, per una squadra reduce da tre stagioni di (quasi) anonimato dopo lo Scudetto 2022. Il Pallone d’Oro 2018 lo ha confermato ai microfoni del TG1: “Tifo Milan sin da bambino e non l’ho mai nascosto. Ho sempre ammirato Boban e Maldini. Giocare qui è la cosa migliore che potesse capitarmi in questo momento. Ho grandissime aspettative per questa stagione: anche se l’obiettivo minimo è il quarto posto, io ambisco a vincere un trofeo con questa maglia. Io ho già vinto tutto, ma farlo con questo club storico è il mio sogno. Quando non molli mai, tutto può succedere e voglio contribuire a realizzare qualcosa di importante in quest’avventura al Milan”, ha chiosato Modric.