Modric: “Allegri? Mi ha sorpreso. Se l’Italia non va al Mondiale…”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Oltre a mostrare tutto il suo sconfinato talento nei campi della nostra Serie A con la maglia del Milan, Luka Modric si è reso protagonista ai Gazzetta Sport Awards, vincendo il premio di Leggenda 2025. Con l’occasione, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex Real Madrid che ha analizzato il nostro calcio e il suo impatto nel mondo rossonero, parlando anche dei prossimi Mondiali in Messico, Canada e USA, a cui prenderà parte con la sua Croazia.

MILAM, MODRIC: “STIAMO FACENDO UN BUON LAVORO, ALLEGRI È UN VINCENTE, MI HA SORPRESO”

MOMENTO STORICO – “Secondo me stiamo facendo un buon lavoro e l’obiettivo è quello di non fermarsi anche se ci sono tante squadre che lottano per il primo posto. È dura, ma andiamo avanti. Con fiducia. Come faccio a essere così a quarant’anni? Mi sento bene, fisicamente e psicologicamente, e mi piace quello che faccio. Voglio continuare così perché mi diverto. Tutto sta andando come volevo”.

LE DIFFERENZE CON LA SPAGNA E L’ADATTAMENTO – “Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo. Io non sono rimasto sorpreso perché ero preparato: lo conosco fin da ragazzo, quando lo guardavo in tv, e ho continuato a seguirlo anche in questi anni. Sapevo ciò che avrei trovato ed ero pronto”.

“Adattamento? Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti. Mi diverto ogni giorno che sono a Milanello e che indosso la maglia rossonera. Non ho mai pensato di poter venire al Milan fino a quando sono stato al Real Madrid, ma nella vita a volte le cose succedono quando non te lo aspetti. È stato un sogno che si è avverato perché fin da piccolo ero tifoso del Milan“.

MAX ALLEGRI – “È un grande allenatore, un vincente. Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi”.

MODRIC: “SE L’ITALIA NON SI QUALIFICASSE PER LA TERZA VOLTA AL MONDIALE SAREBBE UNA TRAGEDIA”

L’ITALIA – “Sarebbe una tragedia per voi saltare la terza Coppa del mondo di fila… Spero che l’Italia si qualifichi perché al prossimo Mondiale ci saranno tutte le migliori e l’Italia è una delle migliori. Quindi deve esserci. Gli spareggi sono sempre difficili, ma auguro all’Italia di qualificarsi. Vi aspetto…”.

LE AVVERSARIE CROATE AL MONDIALE – “L’Inghilterra è… l’Inghilterra, una delle nazionali più forti in circolazione, ma non sottovalutiamo nessuno. Siamo in un gruppo difficile e dobbiamo prepararci bene. Al Mondiale però manca tanto tempo e ora bisogna pensare al presente e al Milan perché vogliamo continuare su questa strada”.