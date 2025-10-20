Mjällby campione di Svezia: favola dal Baltico fino alla Champions

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Un trionfo storico in Allsvenskan

Il Mjällby ha scritto una pagina indelebile del calcio europeo vincendo il campionato di Svezia. La squadra del paesino di Hallevik, appena 1.400 abitanti sulle coste del Baltico, ha conquistato il primo titolo nazionale dopo aver battuto in trasferta l’IFK Göteborg. Un successo che vale anche la qualificazione alla prossima Champions League, a coronamento di una stagione straordinaria.

La ricetta del successo

Guidati da Anders Torstensson, preside di scuola e allenatore a tempo parziale, i gialloneri hanno costruito il loro miracolo su compattezza difensiva, intensità e spirito di gruppo. Con un’età media di 24 anni e un budget ridotto – circa un ottavo di quello del Malmö – il Mjällby ha dimostrato che organizzazione e programmazione possono colmare il divario con i giganti del calcio scandinavo.

Dal sogno locale al palcoscenico europeo

Il progetto, rilanciato dieci anni fa dall’imprenditore Magnus Emeus, ha posto solide basi economiche e tecniche. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti: record difensivi, giovani in rampa di lancio e un gioco propositivo. Tra i protagonisti spicca il portiere Noel Törnqvist, già acquistato dal Como ma rimasto in prestito per completare l’impresa.

La favola continua

Il piccolo stadio Strandvallen non potrà ospitare le notti europee, ma l’intero villaggio vivrà l’eco di una vittoria che va oltre il calcio. Il Mjällby è la dimostrazione che i sogni, anche con mezzi limitati, possono trasformarsi in storia.

