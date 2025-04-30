Miroslav Klose: “Tzimas ha fame. Il futuro è suo” – ESC EC

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 30 Aprile 2025

Miroslav Klose: il bomber che insegna calcio dalla panchina

Miroslav Klose, leggenda vivente del calcio mondiale, oggi siede sulla panchina del Norimberga con lo stesso spirito combattivo che lo ha reso celebre in campo. Dall’alto dei suoi 16 gol ai Mondiali FIFA – record assoluto – l’ex centravanti della Germania, del Bayern Monaco e della Lazio, oggi si dedica con passione alla formazione dei giovani. In un’intervista esclusiva per EuropaCalcio.it con il giornalista greco Manos Staramopoulos, Klose ha parlato della sua esperienza da allenatore, dei suoi principi di lavoro e del talento del greco Stefanos Tzimas.

I primi mesi al Norimberga: adattamento e lavoro quotidiano

“Sono stati mesi intensi, soprattutto all’inizio. Con tanti cambiamenti nello staff e nella rosa, era inevitabile dover pagare dazio. Ma ora siamo in ripresa. L’obiettivo resta una stagione tranquilla e una posizione di metà classifica”, ha dichiarato Klose, che allena nella 2. Bundesliga.

Vivere il calcio dalla panchina: un’altra prospettiva

L’ex attaccante non nasconde il fascino del nuovo ruolo: “Allenare è altrettanto stimolante quanto giocare. Cambiano però le responsabilità: ogni giorno prendi decisioni e affronti nuove sfide”.

Trasmettere valori: niente scorciatoie per il successo

Fedele al proprio percorso di crescita graduale, Klose sottolinea l’importanza della costanza: “Ho sempre preferito salire un gradino alla volta. Alcuni puntano al denaro e saltano tappe, ma spesso si perdono per strada. Il mio istinto mi ha sempre guidato”.

Stefanos Tzimas: un diamante grezzo da affinare

Tra i talenti su cui Klose sta puntando c’è Stefanos Tzimas, giovane attaccante greco in prestito dal Brighton: “Ha una mentalità forte e tanta voglia di dimostrare. A volte è ancora un po’ irruento, ma ha potenzialità importanti”.

La scelta strategica del club: giovani al centro

Il Norimberga punta con decisione sul vivaio: “È una filosofia chiara, che fa parte del nostro DNA. Crediamo nello sviluppo dei giovani, non solo per necessità ma per convinzione”.

Ambizioni future: tra Champions League e Nazionale

Interrogato sui suoi obiettivi a lungo termine, Klose risponde con realismo ma senza nascondere l’ambizione: “Allenare in Champions League sarebbe fantastico. Che sia tra tre o dieci anni, seguirò il mio percorso. Intanto, qui al FCN c’è sintonia”.

Conclusione

Miroslav Klose dimostra di essere più di una semplice icona del passato: è un tecnico con idee chiare, un mentore per i giovani e un uomo che non ha mai smesso di inseguire l’eccellenza. Con profili promettenti come Stefanos Tzimas al suo fianco, il futuro sembra riservare a Klose ancora molte soddisfazioni, questa volta da bordocampo.

