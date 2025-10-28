Min-Jae, Bayern in riflessione: Inter, Milan e Premier alla finestra
Bayern Monaco, futuro incerto per Kim Min-Jae
Il Bayern Monaco sta attraversando una fase di riflessione sul futuro di Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano, arrivato dal Napoli nell’estate del 2023 per circa 50 milioni di euro, ha perso centralità nelle rotazioni, superato nelle gerarchie da Jonathan Tah e Dayot Upamecano. La dirigenza bavarese non ha fretta di decidere: vuole attendere la fine della stagione per capire se concedergli un’altra chance o aprire alla cessione.
Serie A, Inter e Milan pronte a tentare il colpo
Il profilo di Kim Min-Jae resta molto apprezzato in Serie A, dove ha lasciato ottimi ricordi per rendimento e solidità. Inter e Milan monitorano con interesse la situazione, pronte a intervenire se il Bayern decidesse di metterlo sul mercato. Entrambe vedono in lui un rinforzo ideale per il reparto arretrato, capace di unire fisicità e senso della posizione.
Premier League alla finestra: Chelsea, Tottenham e Liverpool osservano
Anche la Premier League segue con attenzione l’evolversi del caso. Chelsea, Tottenham e Liverpool sono tra i club interessati, consapevoli che il prezzo di partenza resterà intorno ai 50 milioni di euro. Tutto dipenderà dalla seconda parte di stagione: se Kim Min-Jae riuscirà a riconquistare spazio, il Bayern Monaco potrebbe ancora puntare su di lui. In caso contrario, la prossima estate si annuncia come quella del suo nuovo grande trasferimento.
