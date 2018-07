Lazio, Milinkovic-Savic è a Roma: visite in Paideia

Milinkovic-Savic aereo perso, nessun problema con la Lazio

In casa Lazio è tornata la serenità. Milinkovic-Savic è arrivato a Roma, arrivato da Belgrado e dopo aver evitato i giornalisti nella giornata di ieri, svolgerà oggi le visite mediche che erano previste per lunedì. Ieri mattina doveva effettuare le visite insieme a Caceres, Andrè Anderson e Crecco, ma non si è visto. Da lì tanto rumore che ora però è svanito. I tifosi in delirio sui social pensavano già ad una sua cessione, poi le rassicurazioni della società e le parole del suo agente, Mateja Kezman, a chiudere la storia: “Volo perso a causa di un’incidente, nessun problema con la Lazio”. Oggi è arrivato a Roma in gran segreto, una cinquantina di tifosi, molti cronisti, telecamere e telefoni pronti alla ripresa. Mondo Lazio mobilitato per Sergej, che arriva alle 8 e 25 e si presenta. Inzaghi al momento può dormire sonni tranquilli.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: