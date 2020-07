Milinkovic Savic United: c’è l’offerta, ma Lotito attende… Milinkovic Savic United. Il Manchester United, ottenuta la qualificazione alla prossima Champions League, deve necessariamente rinforzarsi sul mercato. Sergej Milinkovic-Savic della Lazio è fra i nomi caldi che Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe. A tal proposito i Red Devils avrebbero un ricco assegno da consegnare a Claudio Lotito, ma il numero uno biancoceleste tentenna in attesa di meglio (?). Scrive Transfermarkt.it: “La qualificazione in Champions League per ritrovare l’antico splendore. Dopo anni di raccolti magri, il Manchester United sogna di affrontare la stagione ventura con ben altri propositi ma soprattutto con le mani colme di giocatori di primissimo livello e funzionali al gioco di Solskjaer. A tal ragione la società non ha interrotto i contatti per Sergej Milinkovic-Savic, ritenuto perfetto per alzare il livello del centrocampo. Le parti, riporta Foot Mercato, si sono incontrate la settimana scorsa senza sciogliere il nodo della trattativa: il prezzo del cartellino. Gli inglesi hanno in mano un assegno da 90 milioni di euro ma Lotito temporeggia per stanare le altre big interessate al centrocampista serbo, nella speranza di scatenare un’asta. Al momento, però, tutto tace e nessuno fra PSG, Juventus, Chelsea e Tottenham si è fatto vivo, sollecitando lo United a sfruttare il momento di calma apparente per mettersi in pole position, anche grazie al gradimento del calciatore“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

