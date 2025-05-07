Milinkovic-Savic, spiraglio per un ritorno in Europa: Lazio vigile
Rendimento elevato e centralità all’Al-Hilal
Sergej Milinkovic-Savic continua a distinguersi nel campionato saudita con la maglia dell’Al-Hilal, dove ha registrato 10 gol in 26 presenze stagionali. Il centrocampista serbo è una figura chiave nello scacchiere della formazione saudita, combinando qualità tecniche, visione di gioco e notevole presenza fisica. Il suo rendimento conferma la piena maturità calcistica raggiunta a 30 anni, un’età nella quale ha saputo mantenersi integro dal punto di vista fisico e competitivo dal punto di vista mentale.
Tentativo di ritorno alla Lazio
Durante il mercato invernale, alcuni intermediari avrebbero provato a imbastire un’operazione per riportare Milinkovic-Savic alla Lazio, club in cui ha militato per otto stagioni diventandone un pilastro. Tuttavia, i contatti non hanno mai superato una fase preliminare, complice l’ingaggio elevato e la valutazione economica effettuata dall’Al-Hilal, che considera il calciatore una risorsa di grande valore. Nonostante ciò, si segnala una certa apertura a trattative, qualora arrivassero offerte nell’ordine dei 22-23 milioni di euro.
Scenario di mercato e opportunità per la Serie A
La situazione di Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare una chance interessante per alcuni club europei, tra cui società italiane in cerca di esperienza e qualità a centrocampo. Il profilo del serbo, già rodato in Serie A, resta apprezzato dagli addetti ai lavori, e un eventuale rientro nel calcio europeo non è da escludere, soprattutto se l’Al-Hilal dovesse considerare strategico un suo trasferimento nella prossima sessione di mercato.
