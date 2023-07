Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe parlare arabo: il centrocampista ha ricevuto un’offerta elevata dall’Al Hilal

L’Arabia Saudita richiama il Sergente. Le ultime tentazioni del calcio orientale, dopo le folli spese già iniziate nonostante il gong del mercato sia ufficialmente scattato da una settimana, potrebbero toccare anche Milinkovic-Savic, centrocampista serbo il cui contratto con la Lazio vedrà la propria naturale scadenza nel giugno 2024. Nonostante ciò, la valutazione impressa dalla Lazio sul petto del proprio Sergente è fissata in 40 milioni di euro cash, che non prevedano inserimenti di contropartite tecniche.

Alla luce luce di questa situazione, Juventus e Inter, da sempre iscritte alla corsa per aggiudicarsi il ventottenne serbo, non intendono sedersi al tavolo con Claudio Lotito per discutere del futuro di Milinkovic. La Vecchia Signora, che da sempre gode di un certo fascino agli occhi del Sergente, avrebbe tentato più volte di instaurare contatti proficui con il Presidente biancoceleste. Al momento, però, la priorità del mercato bianconero nella zona nevralgica riguardano le cessioni di Zakaria e McKennie, rientrati dalle rispettive esperienze in prestito.

La valutazione della dirigenza capitolina non spaventerebbe, ovviamente, società arabe come l’Al Hilal, la quale avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro all’anno per convincere Milinkovic a sposare il progetto arabo e raggiungere, così, Koulibaly. La sensazione, comunque, secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, è che il futuro del centrocampista terrà banco per diverse settimane. Il futuro del centrocampista serbo appartiene ad un rebus difficile da risolvere.

