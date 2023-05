Milinkovic Savic post Lazio Lecce – Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio casalingo contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport.

Milinkovic Savic post Lazio Lecce – Queste le parole della mezzala serba, autore della rete del definitivo 2-2.

“Eravamo sotto, ci abbiamo provato e volevamo pareggiare per forza. Mi sarebbe piaciuto segnare il 3-2, non molliamo, ci mancano tre partite e dobbiamo guardare avanti a testa alta. Abbiamo preso due gol un po’ stupidi, il secondo con un nostro errore. Dobbiamo migliorare la concentrazione e provare a portare a casa sempre i tre punti.

Le critiche? Ero un po’ giù, non ho dato quello che la gente si aspetta da me ma il messaggio della Curva Nord (‘La Nord è con te’, lo striscione esposto) per me mi darà una mano. Vogliamo vincere le ultime tre. Non mi aspettavo la loro vicinanza, so che sono sempre con me ma questa cosa me la ricorderò tutta la vita. Sono stato qui 8 anni e posso dire solo grazie ai tifosi”.

LEGGI ANCHE: