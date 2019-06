Juventus: arriva Milinkovic-Savic?

Secondo quanto riportato stamattina da goal.com la Juventus starebbe per chiudere per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, da almeno due anni nel mirino degli osservatori bianconeri, potrebbe evstire la maglia della Juventus nella prossima stagione soprattutto se la Lazio dovesse accettare oltre ai soldi anche due importanti contropartite tecniche come Spinazzola e Romero.

Milinkovic-Savic o Pogba

Quello che è certo è che la Juventus sta cercando di rinforzare il centrocampo. Nella serata di ieri Paratici era in Turchia per Turchia-Francia e oltre a Demiral l’osservato speciale era sicuramente Paul Pogba. Le difficoltà, però, di riportare il centrocampista del Manchester a Torino fanno virare verso la capitale: Milinkovic-Savic resta obiettivo concreto.