Milinković-Savić, assalto a gennaio: Juve e big turche in corsa
Foto © Stefano D’Offizi
Milinković-Savić osservato speciale del mercato
Il nome di Sergej Milinković-Savić torna a infiammare il calciomercato in vista della sessione invernale 2026. Il trentenne centrocampista serbo è in scadenza con l’Al-Hilal, e questa situazione ha attirato l’attenzione di diversi top club europei e non solo.
La Juve alla finestra
Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus continua a monitorare con attenzione il giocatore, che rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e qualità per il centrocampo bianconero. Apprezzato da tempo a Torino, l’ex Lazio potrebbe rientrare in orbita Serie A qualora non arrivasse il rinnovo con il club saudita.
Galatasaray e Fenerbahçe pronte all’offerta
Le prime mosse concrete, però, arrivano dalla Turchia. Sia il Galatasaray che il Fenerbahçe sarebbero disposti a presentare proposte importanti per assicurarsi il serbo già a gennaio. Entrambe le società lo vedono come un profilo capace di alzare immediatamente il livello tecnico e competitivo.
Un profilo che piace anche a Guardiola
Non solo: il rapporto cita anche l’interesse di Pep Guardiola, segno che la visione di gioco e l’esperienza di Milinković-Savić restano altamente considerate nel panorama internazionale.
La situazione resta aperta: tra rinnovo con l’Al-Hilal e nuove sfide in Europa, il futuro di uno dei centrocampisti più completi dell’ultima decade potrebbe decidersi già nelle prossime settimane.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo