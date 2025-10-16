Milinković-Savić, assalto a gennaio: Juve e big turche in corsa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Milinković-Savić osservato speciale del mercato

Il nome di Sergej Milinković-Savić torna a infiammare il calciomercato in vista della sessione invernale 2026. Il trentenne centrocampista serbo è in scadenza con l’Al-Hilal, e questa situazione ha attirato l’attenzione di diversi top club europei e non solo.

La Juve alla finestra

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus continua a monitorare con attenzione il giocatore, che rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e qualità per il centrocampo bianconero. Apprezzato da tempo a Torino, l’ex Lazio potrebbe rientrare in orbita Serie A qualora non arrivasse il rinnovo con il club saudita.

Galatasaray e Fenerbahçe pronte all’offerta

Le prime mosse concrete, però, arrivano dalla Turchia. Sia il Galatasaray che il Fenerbahçe sarebbero disposti a presentare proposte importanti per assicurarsi il serbo già a gennaio. Entrambe le società lo vedono come un profilo capace di alzare immediatamente il livello tecnico e competitivo.

Un profilo che piace anche a Guardiola

Non solo: il rapporto cita anche l’interesse di Pep Guardiola, segno che la visione di gioco e l’esperienza di Milinković-Savić restano altamente considerate nel panorama internazionale.

La situazione resta aperta: tra rinnovo con l’Al-Hilal e nuove sfide in Europa, il futuro di uno dei centrocampisti più completi dell’ultima decade potrebbe decidersi già nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: