Milik vuole la Lazio – Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca, Maurizio Sarri ha iniziato a esprimere le sue preferenze alla società riguardo i prossimi colpi di mercato. Il “Comandante” vuole alzare gradualmente l’asticella e per farlo avrebbe individuato diversi colpi da sottoporre all’attenzione del numero uno biancoceleste Claudio Lotito.

Milik vuole la Lazio – Uno di questi, risponde al nome di Arkadiusz Milik, attaccante polacco della Juventus che tanto piace, ormai da tempo, al tecnico toscano della Lazio. Come raccolto da “Il Corriere Dello Sport“, il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento con Milik che andrebbe ad occupare la casella, vuota da tempo, di vice Immobile. Portarlo a Roma, però, non sarà facile e lo scoglio più alto è rappresentato dall’ingaggio del centravanti polacco (3.5 milioni di Euro), troppi attualmente per le casse della società capitolina. Nonostante questo Lotito vuole fare un tentativo e, con ogni probabilità, lo farà dopo il 10 Giugno ovvero dopo la scadenza del diritto di riscatto da parte della Juventus nei confronti del Marsiglia.

