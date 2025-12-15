Milan-Vlahovic, svolta dalla Spagna: accordo vicino a zero

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025 · Aggiornato il 15 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

L’indiscrezione dalla Spagna accende il mercato

Dalla Spagna arriva una voce destinata a far rumore. Secondo SPORT.es, il Milan sarebbe a un passo da Dusan Vlahovic, con un’intesa già delineata con l’attaccante serbo. L’operazione si svilupperebbe a parametro zero in vista della prossima stagione, scenario reso possibile dalla distanza crescente tra il giocatore e la Juventus sul fronte rinnovo.

Situazione contrattuale e strategia rossonera

Vlahovic è in scadenza il 30 giugno 2026 e, allo stato attuale, il prolungamento con la Juventus appare lontano. Il Milan osserva e prepara la mossa, convinto di poter anticipare la concorrenza con un accordo sull’ingaggio e sul ruolo centrale nel progetto tecnico. Una scelta che risponderebbe all’esigenza di alzare il peso offensivo e garantire gol con continuità in Serie A.

Il possibile asse con Allegri

Sul tavolo c’è anche un dettaglio che aggiunge fascino all’operazione: la possibile reunion tra Massimiliano Allegri e Vlahovic. I due hanno già lavorato insieme e il tecnico conosce bene le caratteristiche del centravanti serbo. A Milano, l’idea sarebbe quella di costruire l’attacco attorno a lui, valorizzandone forza fisica e capacità realizzativa.

Attesa e prudenza, ma segnali concreti

In attesa di conferme dall’Italia, il quadro delineato dalla Spagna suggerisce un Milan pronto ad affondare il colpo. L’infortunio recente di Vlahovic impone cautela, ma non raffredda l’interesse. Se i tempi saranno rispettati, l’operazione potrebbe diventare uno dei colpi più rilevanti della prossima stagione.