Milan-Verona, Zanetti: “Queste partite ci ricordano che siamo in A, dobbiamo crederci. Duda…”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Milan. Si volta pagina dopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta:

“Vari giocatori si candidano dal primo minuto, rientra Duda, dobbiamo reagire e concentrarci su quello che possiamo fare ora. Lo sappiamo fare, ogni tanto cadiamo in situazioni dove ci vergogniamo per quello che succede o emozioniamo per quello che facciamo; bisogna reagire alle difficoltà, in questo momento siamo in una posizione di poter lottare per il nostro obiettivo e ce la dobbiamo fare. Non dobbiamo perdere autostima e fiducia“.

Il Milan: “Serve tutto, giocare a San Siro è difficile per tutti, serve reazione dell’anima, tecnica, tattica, cercare di fare una grande partita che va fatta sempre perché il campionato ce lo impone e queste partite ci ricordano che siamo in Serie A, abbiamo bisogno di non crearci problemi da soli. Sarà difficilissima, un coefficiente tecnico impressionante con super campioni ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo e dobbiamo fare di meglio noi. Dobbiamo crederci, se no abbiamo perso in partenza. Conceicao? Caratteriale, mi sembra, tutti a modo nostro ci teniamo e ci mettiamo sempre in prima linea a combattere“.

Nota su alcuni singoli e poi i giovani: “Valentini si candida per un posto, ha dimostrato carattere, grande voglia; Duda lo sappiamo, ci sono quattro-cinque giocatori determinanti ma non dev’essere tutto sulle loro spalle, altrimenti diventa un alibi. Per lanciare certi giovani serve un certo contorno e anche gli avversari che hai, l’esperienza in questo momento è determinante. E’ una fase di difficoltà per il calendario, questi ragazzi hanno la mia stima ma bisogna metterli al momento giusto“.

Zanetti conclude: “Tante volte mi emozionano, altre mi mandano al manicomio… ma questa squadra sa reagire, fare vittorie e siamo in piena lotta per il nostro obiettivo. Siamo in debito con la nostra gente. Cento panchine in Serie A? Mi ricordano da dove sono partito, dal basso e sono arrivato in una piazza meravigliosa, dei miei sogni e non ho sentimento per me stesso, solo la salvezza dell’Hellas Verona. Lazovic e Faraoni? Problemi solo fisici, possono dare il loro contributo. Livramento può essere utile a gara in corso“.

