Milan-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il lunch match di San Siro

La 17ª giornata di Serie A propone il lunch match tra Milan e Hellas Verona, in programma oggi alle 12:30 a San Siro. Due squadre con esigenze diverse ma la stessa urgenza di punti. I rossoneri cercano continuità per restare agganciati alle zone alte, gli scaligeri vogliono muovere la classifica e allontanarsi dalle posizioni scomode.

Le scelte del Milan

In casa Milan, Massimiliano Allegri deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Rafael Leão alza bandiera bianca per problemi fisici, mentre Matteo Gabbia resta out per il persistente fastidio al ginocchio. In attacco spazio a Christopher Nkunku, schierato dal primo minuto al fianco di Christian Pulisic.

A centrocampo, la regia sarà affidata a Luka Modrić, supportato da Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Sugli esterni agiranno Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi, mentre in difesa Koni De Winter completerà il terzetto davanti a Mike Maignan.

Il Verona tra recuperi e assenze

Nel Verona, Paolo Zanetti ritrova Giovane, recuperato dopo il problema alla caviglia accusato a Firenze. L’attaccante dovrebbe partire titolare accanto a Gift Orban. In mediana spazio a Roberto Gagliardini e Antoine Bernede ai lati del regista Suat Serdar. Restano da valutare le condizioni di Domagoj Bradarić, mentre la difesa sarà guidata da Victor Nelsson davanti a Lorenzo Montipò.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

Allenatore: Allegri

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradarić; Giovane, Orban.

Allenatore: Zanetti

Dove vederla in tv

Milan-Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv e in streaming su app e piattaforma web.