Milan-Verona, Pioli: “Con il Lille non lucidi, cerchiamo riscatto contro un avversario difficile”

MILAN-VERONA PIOLI – Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro l’Hellas Verona. Un passo indietro, però, sulla sconfitta di due giorni fa in Europa League contro il Lille:

“Credo che a livello di scelte, di gioco, a livello tecnico non abbiamo affrontato la partita nel modo migliore possibile. Era alto il livello dei nostri avversari, non dimentichiamoci che sono imbattuti in un campionato come francese secondo me sottovalutato. Giocare a calcio significa a volte non avere la lucidità di trovare soluzioni alle difficolta che la partita ti offre, non siamo stati così lucidi nel fare le scelte migliori perché soprattutto nella prima ora di gioco abbiamo concesso veramente poco ai nostri avversari. Dobbiamo essere pronti a riscattarci, la squadra è delusa ma ma motivata“.

Sul Verona: “Sarà una partita complicata ci vorrà una prestazione attenta, determinata, generosa e solida contro un avversario che sta dando continuità allo scorso anno con un allenatore preparato“.

