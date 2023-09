MILAN-VERONA BARONI –

Marco Baroni, mister dell’Hellas Verona ha parlato in vista della trasferta di campionato contro il Milan. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Il Milan è una squadra forte, sono le partite più belle che vale la pena vivere, nell’attesa e la voglia di andare in campo in un campo prestigioso contro giocatori forti, Consapevolezza, umiltà e coraggio, andare con la testa, con la voglia e il rispetto. Abbiamo lavorato per cercare di dare fastidio, più sull’aspetto offensivo che difensivo“.

La sorpresa Suslov: “Quando i giocatori sono accesi si può lavorare e non ha sorpreso le sue qualità, ma il suo impatto; non ha timore, va nei contrasti, ha dinamicità. Chi esce e chi entra deve andare forte“.

Baroni sempre sul pezzo: “Dobbiamo pensare alle prestazioni, alla compattezza, all’equilibrio e questo permette di vivere anche i momenti di difficoltà in un certo modo“.

Su Saponara: “Ha giocate importanti, qualità e sto lavorando sull’equilibrio; ora sta bene“.

Il video della conferenza, pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

