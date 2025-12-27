Milan-Verona, Allegri: “Gara scorbutica, da migliorare la fase difensiva. Füllkrug…”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Milan contro l’Hellas Verona in un San Siro quasi pieno. Così l’allenatore toscano:

“Dall’inizio dell’anno i tifosi credo siano sempre stati molto presenti, importante domani cerare di fare tre punti contro un Verona che ha vinto le ultime due partite, una squadra scorbutica da giocarci contro, giocatori tecnici, veloci, attacca molto bene l’area e bisogna fare una partita molto ordinata cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite come squadra è venuta un po’ a mancare“.

Gli indisponibili e Füllkrug: “Leao non sarà della partita, ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità; Füllkrug ha caratteristiche che all’interno della squadra non abbiamo, è arrivato sorridente, molto contento di essere arrivato al Milan e volenteroso, quando andremo a Cagliari sarà a disposizione, come Gabbia se riusciamo; Fofana sta bene e tutti stanno bene a parte Gimenez che è in riabilitazione“.

Allegri aggiunge: “Battere le piccole non è semplice, bisogna fare bene la fase offensiva e difensiva, con le piccole solitamente hai più possesso palla ma i dati sono contro. Il calcio non si spiega, si gioca, potevamo fare più punti ma assolutamente dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva come squadra, abbiamo preso dei gol in maniera troppo facile. Bisogna tornare ad essere più tosti.

MILAN-VERONA, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Arrivare tra le prime quattro è sempre difficile, ecco perché è importante arrivare a marzo dentro. Da domani fino al 18 febbraio abbiamo nove partite, in casa Verona, Genoa e Lecce, in trasferta Cagliari, Fiorentina, Como, Roma, Bologna e Pisa, due mesi molto importanti per stare aggrappati al gruppo di testa.

Nkunku? Campionato più difficile, sporco, ha bisogno di più tempo per adattarsi.

Fofana? Può e deve fare di più“.

Si conclude sul Verona e poi Loftus-Cheeck: “Hanno fatto sempre delle belle partite, giocatori tecnici davanti e se non hai sicurezza difensiva, rischi di capitolare. Ruben è un giocatore importante, in queste nove partite ci sarà bisogno di tutti e dobbiamo avere l’obiettivo chiaro di arrivare in Champions”