Milan, un tedesco alla porta: sfida all’Inter per Noah Atubolu; le cifre

Anthony Ferrara · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Noah Atubolu, stremo difensore tedesco del Friburgo, sarebbe il nuovo obiettivo nella wish list del Milan per il post Maignan; le cifre

ATUBOLU MILAN CIFRE – Il mercato estivo 2026 già bussa alla porta del Diavolo. Archiviata la sessione 2025 con il mancato addio di Mike Maignan, le cui porte sembravano spalancate per l’addio – anche e soprattutto in relazione alla scadenza contrattuale fissata al prossimo 30 giugno – la dirigenza del Milan starebbe virando con decisione sul sostituto del portierone francese. D’altro canto, i rapporti tra le parti sembrerebbero definitivamente archiviati, dopo la stretta di mano e la parola data per l’estensione del patto che, tuttavia, non ha assistito a nessuna firma, ma una sola intesa “a parole”.

A nulla sarebbero serviti, infatti, almeno in ottica futura, i tentativi di Massimiliano Allegri di chiudere a doppia mandata il futuro rossonero dell’estremo difensore numero 16. Così, a giugno, l’uscita di Magic Mike da Milanello appare cosa parecchio assodata, in funzione di un nuovo arrivo.

Alle porte di Casa Milan, infatti, starebbe per bussare la candidatura di un portiere tedesco che sta facendo parlare di sé da un paio di stagioni a questa parte. Si tratterebbe di Noah Atubolu, ventitreenne del Friburgo e portiere noto para-rigori in BundesLiga. Già, perché l’estremo difensore teutonico, giunto alla prima convocazione assoluta in Prima Squadra della Mannschaft, la Nazionale tedesca, detiene il record di neutralizzazioni dagli undici metri: ben cinque rigori parati agli avversari. Le qualità tra i pali e la sicurezza con i piedi di Atubolu farebbero propendere il Milan per l’avvicendamento alla porta che condurrebbe Maignan a un addio a parametro zero e indolore, in relazione al lauto ingaggio da riconoscere a un portiere giunto alla soglia dei 31 anni.

Maignan, rinnovo da escludere: idea Atubolu per la porta del Milan

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dunque, la dirigenza rossonera potrebbe tuffarsi nel mare del mercato estivo 2026 e sondare il terreno per Atubolu, sfidando l’Inter in un Derby di mercato per il portiere tedesco. La richiesta del Friburgo si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro: cifre che il Diavolo intenderebbe sborsare in estate. D’altronde, la storia tra Maignan e il Milan sembra già esser stata archiviata.