Milan, ufficiale Fullkrug: primo colpo del mercato invernale

Il Milan apre il calciomercato invernale 2026 con un’operazione concreta e immediata. È infatti Niclas Fullkrug il primo colpo ufficiale dei rossoneri, con il deposito del tesseramento avvenuto presso la Lega Serie A nel primo giorno utile della sessione.

Formula e dettagli dell’operazione

L’attaccante tedesco classe 1993 arriva dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Fullkrug vestirà la maglia numero 9 e rappresenta un innesto mirato per aumentare peso ed esperienza nel reparto offensivo del Milan.

Subito convocato grazie alla deroga

Grazie alla recente deroga approvata dal Consiglio di Lega Serie A, i club possono schierare immediatamente i nuovi acquisti nella stessa giornata del tesseramento. Una novità che consente a Massimiliano Allegri di avere Fullkrug già a disposizione per la sfida contro il Cagliari, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Come annunciato dallo stesso tecnico, l’attaccante partirà dalla panchina alla Domus Unipol Arena.

Inserimento rapido e prime sensazioni

Il trasferimento era stato perfezionato già da diversi giorni. Ottenuto il via libera dal West Ham, Fullkrug ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni a fine 2025, assistendo anche dalla tribuna di San Siro al successo contro l’Hellas Verona. La convocazione ufficiale è arrivata dopo la registrazione definitiva del contratto.

Occasione di rilancio

La prima parte di stagione in Premier League è stata complicata, segnata da problemi fisici e numeri modesti: 9 presenze e nessuna rete. Il Milan punta ora sulla voglia di riscatto di Fullkrug, chiamato a dare subito risposte concrete in un momento chiave della stagione.