Il Milan su David – Come riporta Sportmediaset, i rossoneri tenteranno l’affondo sul bomber canadese del Lille, obiettivo di tante altre società. Moncada e Furlani proveranno a far leva sulla sua situazione contrattuale – contratto in scadenza a giugno 2025 – per strappare un prezzo di cortesia dalla dirigenza francese, nota per essere un osso duro quando si tratta di vendere i propri gioielli (chiedere a De Laurentiis per l’affare Osimhen).

Milan, tutto su Jonathan David: è lui il profilo scelto per la prossima stagione

I rossoneri proveranno a regalare a Pioli il bomber che dovrebbe naturalmente sostituire l’eterno Giroud, e inizieranno a tessere la propria tela già in questi mesi per anticipare la concorrenza ed evitare un’asta internazionale.

Oltre all’articolo: “Milan, tutto su Jonathan David: è lui il profilo scelto per la prossima stagione”