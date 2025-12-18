Milan, tutti i fondi sul braccetto: primi contatti per Mario Gila

Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio, potrebbe balzare in pole per la difesa del Milan: attesi i primi contatti con l’agente, Camano

GILA MILAN CONTATTI – Focus sull’attaccante, con Niclas Fullkrug già praticamente sulla strada che conduce a Milanello, ma non solo. Il Milan sta pianificando il colpo anche nel reparto arretrato, al fine di centrare l’agognato quarto posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. E il profilo scandagliato dal Diavolo per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri sarebbe quello di Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio e assoluto punto di forza di una delle difese meno penetrate in ambito europeo.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, dopo aver giocato un ruolo decisivo per condurre il classe 2000 a Formello, nel 2022, Igli Tare avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con Camano, l’agente di Mario Gila, per comprendere la fattibilità del colpo. In fondo, nel corso della sessione di gennaio, i vari club tendono ad anticipare anche quelli che già sarebbero preventivati come assalti estivi.

Nel caso di Gila, la folta concorrenza avrebbe già portato alle porte di Formello diverse società italiane ed estere, senza escludere l’Inter. Il club nerazzurro aveva già aperto il dossier riguardante la situazione del numero 34 spagnolo, il cui contratto in scadenza al 30 giugno 2027 anticipa i prodromi per un assalto di mercato.

E nel contesto sembra essersi inserito di prepotenza anche il Milan, con il club rossonero intento a proporre una formula a titolo definitivo per scattare in pole nella corsa a colui il quale sarebbe stato individuato il braccetto perfetto per il sistema tattico di Allegri. Quindici presenze in questa stagione e la capacità di destreggiarsi in una difesa a tre o anche quattro elementi: il CV di Gila è presente da tempo sulle scrivanie di Casa Milan. Prima i contatti e poi l’affondo: Tare attende il momento giusto per colpire.