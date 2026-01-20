Milan, trattativa per Coppola: prestito dal Brighton in arrivo?

Il Milan è in cerca di un difensore centrale e ha messo nel mirino Diego Coppola, giovane italiano del Brighton & Hove Albion. Secondo quanto riportato da fonti di mercato, tra cui SportMediaset, i dirigenti rossoneri hanno compiuto passi in avanti per l’operazione, che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Il profilo di Coppola e l’esperienza in Inghilterra

Classe 2003, Diego Coppola è un difensore centrale di 192 cm di altezza, cresciuto nell’Hellas Verona, con cui ha collezionato oltre 80 presenze in Serie A. La scorsa estate è stato acquistato dal Brighton per circa 11 milioni di euro, ma in Inghilterra ha trovato poco spazio, totalizzando solo 5 apparizioni in Premier League in questa stagione. Il suo profilo di centrale fisico, intelligente tatticamente e abile nella costruzione del gioco piace al club rossonero.

Una trattativa aperta, ma con alcuni dubbi

Sebbene l’operazione sia caldeggiata dall’agente del giocatore, che ha ottimi rapporti con la dirigenza milanista, non tutti a Casa Milan sono completamente convinti. Secondo alcune voci, la società sta valutando se optare per un giocatore con maggiore esperienza e prontezza immediata, in linea con le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri. Inoltre, il Milan non è l’unico club italiano interessato: anche la Fiorentina sta considerando l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.

La trattativa, quindi, potrebbe evolversi nelle prossime ore. Il Brighton si è dimostrato disponibile a un prestito, ma la volontà del Milan di completare l’affare dipenderà dalla valutazione finale su Coppola e da eventuali opportunità di mercato che emergeranno nelle ultime giornate della sessione invernale.