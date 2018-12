Milan – Torino: formazioni ufficiali

Milan – Torino, le formazioni: Gattuso sceglie la difesa a 4 con Abate e Zapata centrali: Davanti Higuain-Cutrone. Nei granata gioca Aina e non De Silvestri, c’è Belotti

Gattuso per il suo Milan sceglie ancora la difesa a 4 con Abate e Zapata coppia centrale. Davanti Higuain torna titolare, al suo fianco Cutrone. Suso e Calhanoglu sugli esterni.

Granata col duo Iago Falque-Belotti in attacco, panchina per Zaza. Gioca Aina sulla fascia al posto di De Silvestri. Rincon in mezzo.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. All. Gattuso.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri.

