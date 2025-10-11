Milan, Tomori vicino al rinnovo: intesa sempre più concreta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Il Milan e la questione rinnovo

Il Milan è al lavoro per blindare il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, 27 anni, ha un contratto in scadenza a giugno 2027, ma la dirigenza rossonera sta già trattando con il suo entourage per definire un nuovo accordo di lungo periodo.

Trattativa in fase avanzata

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sono stati colloqui positivi con gli agenti del giocatore e l’ipotesi di un prolungamento fino al 2029 è sempre più concreta. La società rossonera considera Tomori un punto fermo della retroguardia e intende premiarlo con un rinnovo che rifletta la sua importanza nello scacchiere tecnico.

Scenario di mercato e valore attuale

Valutato circa 20 milioni di euro da Transfermarkt, Tomori in passato era stato seguito da club come Juventus e West Ham United, ma il suo presente e futuro sembrano ormai saldamente legati al Milan. La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare a breve, un segnale di stabilità e continuità che rafforza il progetto sportivo rossonero in vista delle prossime stagioni.

