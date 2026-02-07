Milan-Tomori, rinnovo vicino: intesa in fase avanzata

Il Milan e Fikayo Tomori viaggiano nella stessa direzione. Il rapporto tra il club rossonero e il centrale inglese è destinato a proseguire anche nelle prossime stagioni, confermando una linea di continuità tecnica che rappresenta uno dei pilastri del progetto guidato da Massimiliano Allegri.

Tomori, pilastro della difesa rossonera

La rinnovata solidità difensiva del Milan passa in maniera evidente dalle prestazioni di Tomori, tornato su livelli elevati dopo una stagione complicata per l’intero gruppo. Il classe 1997 ha ritrovato centralità, leadership e continuità, diventando un riferimento stabile del reparto arretrato. Qualche problema fisico non ha intaccato il suo rendimento complessivo, cresciuto progressivamente nel corso dell’annata.

Trattativa avviata e fiducia crescente

Il dialogo per il rinnovo è partito con decisione subito dopo la chiusura del mercato estivo. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 non rappresenta un’urgenza, ma il Milan ha voluto muoversi in anticipo per blindare uno dei suoi uomini chiave. Nei mesi successivi, contatti e incontri hanno rafforzato la fiducia reciproca, tanto che il club sperava di chiudere già entro Natale.

Fase avanzata e ultimi dettagli

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa è ora in fase avanzata. Tomori è felice in rossonero e motivato a proseguire il suo percorso a Milano, anche grazie al rapporto solido con Allegri, già decisivo nel recente rinnovo di Mike Maignan.

Restano da definire solo alcuni dettagli contrattuali, oggetto di confronto tra il club e l’entourage del giocatore. Il clima è costruttivo e la sensazione è chiara: il rinnovo di Fikayo Tomori con il Milan è sempre più vicino.