Milan, Tomori: “Cambiata l’aria, qua finché non mi dicono diversamente”
Ficayo Tomori è stato intervistato da Sportmediaset dove ha parlato del momento del Milan e il primo posto in classifica ottenuto con i tre punti di domenica contro la Fiorentina. Così il ventisettenne difensore:
“Abbiamo atto una buona partita, il mister dice sempre che dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e lo stiamo facendo, lavorando per rimanere al primo posto. Io titolarissimo con Allegri? L’anno scorso non eravamo come volevamo, quest’anno nuovi giocatori e allenatore, c’è un’aria diversa e abbiamo cominciato bene la stagione, vogliamo continuare, non solo singolarmente. Il mister mi ha chiesto certe cose e io cerco di farle durante l’allenamento e le partite, poi il resto non lo so ma sono contento di come sto giocando e come sta giocando la squadra“.
Sull’Inghilterra e la voglia di partecipazione al Mondiale: “Ho parlato un paio di volte con Tuckel, so le cose che devo fare e so che se gioco bene con il Milan, la chiamata arriva, spero“.
Lo Scudetto: “Siamo ben posizionati, c’è un’altra partita contro il Pisa e possiamo dimostrare di essere forti. Se vinciamo lo Scudetto farmi biondo? Magari sì se facciamo qualcosa di straordinario ma non ci ho pensato“.
Il contratto di Tomori scade nel 2027: “Finché non mi dicono basta io sto qua, ho trovato una casa, non ho pensato troppo alle cose del contratto, sono concentrato sulla prossima partita e sarà così“.
Su Modric: “Abbiamo una squadra con esperienza e qualche giovane, giocatori che hanno vinto tanto e come è stato Ibrahimovic sono chiavi importanti per la squadra“.
