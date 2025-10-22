Milan, Tomori: “Cambiata l’aria, qua finché non mi dicono diversamente”

Alessandro Collu · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Ficayo Tomori è stato intervistato da Sportmediaset dove ha parlato del momento del Milan e il primo posto in classifica ottenuto con i tre punti di domenica contro la Fiorentina. Così il ventisettenne difensore:

“Abbiamo atto una buona partita, il mister dice sempre che dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e lo stiamo facendo, lavorando per rimanere al primo posto. Io titolarissimo con Allegri? L’anno scorso non eravamo come volevamo, quest’anno nuovi giocatori e allenatore, c’è un’aria diversa e abbiamo cominciato bene la stagione, vogliamo continuare, non solo singolarmente. Il mister mi ha chiesto certe cose e io cerco di farle durante l’allenamento e le partite, poi il resto non lo so ma sono contento di come sto giocando e come sta giocando la squadra“.

Sull’Inghilterra e la voglia di partecipazione al Mondiale: “Ho parlato un paio di volte con Tuckel, so le cose che devo fare e so che se gioco bene con il Milan, la chiamata arriva, spero“.

Lo Scudetto: “Siamo ben posizionati, c’è un’altra partita contro il Pisa e possiamo dimostrare di essere forti. Se vinciamo lo Scudetto farmi biondo? Magari sì se facciamo qualcosa di straordinario ma non ci ho pensato“.

Il contratto di Tomori scade nel 2027: “Finché non mi dicono basta io sto qua, ho trovato una casa, non ho pensato troppo alle cose del contratto, sono concentrato sulla prossima partita e sarà così“.

Su Modric: “Abbiamo una squadra con esperienza e qualche giovane, giocatori che hanno vinto tanto e come è stato Ibrahimovic sono chiavi importanti per la squadra“.

