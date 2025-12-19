Milan, Thiago Silva torna in rossonero? Allegri spinge per il sì

Il Milan riflette sul ritorno di Thiago Silva

Il Milan sta valutando con crescente attenzione una soluzione che profuma di storia e leadership: il ritorno di Thiago Silva non è più solo un’idea suggestiva, ma una possibilità concreta. Il difensore brasiliano, oggi 41enne, è alla ricerca di continuità e minuti per mantenere vive le chance di partecipare al prossimo Mondiale con il Brasile. In questo contesto, un ritorno in rossonero assume un senso tecnico e simbolico.

La richiesta diretta di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’input sarebbe arrivato direttamente da Massimiliano Allegri. Le difficoltà emerse nel reparto difensivo, acuite da prestazioni non convincenti di alcuni elementi, tra cui Koni De Winter, avrebbero spinto il tecnico a chiedere un profilo di esperienza assoluta. Thiago Silva, sotto questo aspetto, rappresenta una garanzia immediata.

Esperienza, personalità e gestione dello spogliatoio

Al netto dell’età anagrafica, Thiago Silva resta un calciatore di grande affidabilità. La sua carriera parla chiaro e il valore aggiunto non sarebbe limitato al campo. In una squadra giovane e in fase di assestamento, la sua leadership potrebbe incidere nella gestione dei momenti complessi della stagione di Serie A.

Valutazioni in corso e scenario aperto

Il Milan riflette, consapevole che si tratterebbe di un’operazione mirata, a basso rischio economico e ad alto impatto ambientale. La volontà del giocatore c’è, la stima dell’allenatore anche. Ora la palla passa alla dirigenza rossonera, chiamata a decidere se affidarsi ancora una volta a uno dei simboli più forti della propria storia recente.