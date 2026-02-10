Milan, testa al Pisa: aggiornamenti su Pulisic e Saelemaekers

Il Milan archivia il rinvio forzato della gara contro il Como e rimette immediatamente nel mirino il prossimo impegno di Serie A. Venerdì sera i rossoneri saranno di scena sul campo del Pisa, in una sfida da affrontare con attenzione e continuità, dopo una settimana di lavoro inevitabilmente diversa dal previsto.

A Milanello l’atmosfera è quella delle vigilie che contano. Il gruppo guidato da Massimiliano Allegri ha ripreso ad allenarsi con concentrazione, sfruttando i giorni extra per recuperare energie e valutare al meglio le condizioni di alcuni elementi chiave della rosa.

Le ultime dall’infermeria rossonera

Nella seduta mattutina odierna, la squadra si è ritrovata al centro sportivo per proseguire la preparazione. Hanno lavorato a parte Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, entrambi monitorati con attenzione dallo staff medico.

Il caso più incoraggiante è quello di Pulisic. L’esterno statunitense è vicino al rientro e già nella giornata di domani potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Le sensazioni sono positive e la sua convocazione per la trasferta toscana resta un’ipotesi concreta.

Situazione più prudente, invece, per Saelemaekers. L’esterno belga continua a seguire un programma personalizzato e le possibilità di vederlo a disposizione contro il Pisa appaiono al momento ridotte.

Verso Pisa con equilibrio e attenzione

Allegri valuterà fino all’ultimo ogni dettaglio, consapevole dell’importanza di gestire le forze in una fase delicata della stagione. Il Milan vuole ripartire con solidità e continuità, evitando passi falsi e mantenendo alta la concentrazione in un campionato che non concede distrazioni.