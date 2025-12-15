Milan, tentativo per Fullkrug: peso e centimetri per l’attacco

Anthony Ferrara · Pubblicato il 15 Dicembre 2025 · Aggiornato il 15 Dicembre 2025

Niklas Fullkrug, centravanti tedesco in uscita dal West Ham, potrebbe rientrare in orbita Milan: l’obiettivo è bloccare l’attaccante

FULLKRUG MILAN – Quattro mesi di campionato hanno emesso una sentenza inappellabile: al cospetto delle cosiddette “piccole”, il Diavolo mostra il lato peggiore della propria medaglia. Anche contro il Sassuolo, nel momento in cui il Milan di Massimiliano Allegri era chiamato a far la partita e scardinare la compatta e organizzata linea difensiva imbastita da Grosso, la squadra non ha trovato il guizzo decisivo incappando nel secondo pareggio consecutivo, per 2-2, contro una neopromossa. La lacuna in questa rosa appare ben definita sin dall’estate, quando a Milanello è sbarcato un Nkunku, versione prima punta, che prima punta non è. Nella letterina di Allegri, da apporre sotto l’albero, potrebbe spuntare il nome di Fullkrug.

Il centravanti tedesco non costituisce, certamente, un nuovo nome dalle parti di Casa Milan. Appena un’estate fa, nel 2024, il trentaduenne fronteggiava Alvaro Morata per varcare i cancelli di Milanello. La scelta della dirigenza rossonera di consegnare la maglia rossonera allo spagnolo, così come l’inserimento del West Ham – club che ha messo sul piatto 28 milioni di euro per assicurarsi la rivelazione del Campionato Europeo – hanno allontanato Fullkrug da Milano.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ma le infinite vie del mercato potrebbero ricondurre il classe 1993 in Lombardia già nel corso della sessione invernale. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, sarebbe in atto un concreto tentativo di Tare per bloccare Fullkrug già per gennaio, in attesa di ulteriori sviluppi per l’attacco. Il dirigente albanese starebbe lavorando ai fianchi del West Ham facendo leva sulla volontà del tedesco, con quest’ultimo pronto a lasciare la Premier dopo una stagione e mezza fatta di tanti guai fisici, parecchie panchine e pochissimi gol (appena 5, tutti nella passata annata). Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi circa questo nuovo avvicinamento tra Fullkrug e il rossonero.