 Salta al contenuto
AC Milan News 24/7 Calciomercato News Juventus Calcio News 24 / 7

Milan, Tare insiste per Vlahovic: contatti riaperti, nodo ingaggio

Cristiano Abbruzzese
2 min
Gila Vlahovic
Foto © Stefano D'Offizi

Il Milan torna su Vlahovic

Il Milan non molla la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il direttore sportivo Igli Tare ha riallacciato i contatti con Darko Ristic, agente dell’attaccante serbo, per valutare la fattibilità di un’operazione che resta complessa ma non accantonata. In casa rossonera l’idea è chiara: inserire un centravanti di livello internazionale capace di spostare gli equilibri offensivi nella Serie A in corso.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

La posizione del giocatore

Vlahovic guarda con interesse all’ipotesi Milan. L’attaccante considera l’Italia una seconda casa e vede nel progetto rossonero una possibile occasione di rilancio tecnico e ambientale. La disponibilità del giocatore, però, non basta a rendere semplice l’affare.

Il nodo economico

Il vero ostacolo resta l’ingaggio. Il Milan ha messo sul tavolo un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, proposta giudicata insufficiente sia da Vlahovic sia dal suo entourage. Ristic punta a un contratto da cifra doppia, fuori dai parametri fissati dalla dirigenza rossonera. Ecco il punto: senza un allineamento economico, la trattativa non può decollare.

Scenario e tempistiche

Al momento, chiudere appare complicato. Se le richieste non verranno ridimensionate nel breve periodo, la pista Vlahovic potrebbe riaprirsi solo a maggio, in una fase più avanzata del mercato. Sempre a una condizione: che l’operazione rientri nei criteri di sostenibilità del Milan. Una linea ferma, che Tare non sembra intenzionato a superare.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria