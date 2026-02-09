Milan, Tare insiste per Vlahovic: contatti riaperti, nodo ingaggio

Il Milan torna su Vlahovic

Il Milan non molla la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il direttore sportivo Igli Tare ha riallacciato i contatti con Darko Ristic, agente dell’attaccante serbo, per valutare la fattibilità di un’operazione che resta complessa ma non accantonata. In casa rossonera l’idea è chiara: inserire un centravanti di livello internazionale capace di spostare gli equilibri offensivi nella Serie A in corso.

La posizione del giocatore

Vlahovic guarda con interesse all’ipotesi Milan. L’attaccante considera l’Italia una seconda casa e vede nel progetto rossonero una possibile occasione di rilancio tecnico e ambientale. La disponibilità del giocatore, però, non basta a rendere semplice l’affare.

Il nodo economico

Il vero ostacolo resta l’ingaggio. Il Milan ha messo sul tavolo un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, proposta giudicata insufficiente sia da Vlahovic sia dal suo entourage. Ristic punta a un contratto da cifra doppia, fuori dai parametri fissati dalla dirigenza rossonera. Ecco il punto: senza un allineamento economico, la trattativa non può decollare.

Scenario e tempistiche

Al momento, chiudere appare complicato. Se le richieste non verranno ridimensionate nel breve periodo, la pista Vlahovic potrebbe riaprirsi solo a maggio, in una fase più avanzata del mercato. Sempre a una condizione: che l’operazione rientri nei criteri di sostenibilità del Milan. Una linea ferma, che Tare non sembra intenzionato a superare.