Milan, Tare e il derby: “Curioso, non decisivo ma importante per credibilità al progetto; voglio vincere trofei”
Igli Tare, direttore sportivo del Milan presente al Social Football Summit ha parlato sei giorni dal posticipo di domenica, il derby contro l‘Inter. Così il dirigente rossonero:
“Ne ho fatti tanti ma sono molto curioso di quello di Milano, da un piccolo tifoso ddel Milan da bambino sarà speciale e spero sarà uno spettacolo per la gente, poi queste partite alla fine si vincono, non si giocano. Sarà importante ma non fondamentale, il percorso è ancora lungo ma sarà importante per il dominio in città e dare credibilità l progetto“.
Tare aggiunge: “La classifica è molto corta, cambia il punto di vista ogni settimana, dobbiamo essere consapevoli che la priorità prima di tutto è tornare a giocare la Champions, fondamentale per il progetto Milan. Il pareggio di Parma non è stata ben giocata da parte nostra, importante vincere la partita per non perdere la classifica che conta ma fondamentale sarà a marzo dove si capirà se potremo lottare per qualcosa di importante. La partenza non era scontata ma siamo il Milan; con Allegri ci sentiamo parecchio, bellissimo rapporto quotidiano e mi piace molto, persona profonda anche lui, emozionale.
Abbiamo deciso di portare dentro giocatori anziani come Modric ma in campo è il più giovane di tutti, l’età è irrilevante, importa anche come ti comporti e ti alleni. Al Milan non ti danno tanto tempo, conta vincere trofei più che le partite e anche i giocatori che portiamo devono avere questa mentalità; abbiamo portato dieci giocatori nuovi, via ventitré e serve pazienza fino alla squadra consolidata, la fortuna di non avere tanti infortuni, siamo sulla buona strada e ho il desiderio di vincere qualche trofeo con questa squadra. Dobbiamo essere umili e anche con qualche sconfitta dobbiamo capire di poter tornare ai livelli dove siamo stati“.
