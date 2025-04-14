Milan, Tare e Allegri verso la nuova era: svolta in arrivo in panchina

Tare vicino al Milan: si decide il nuovo direttore sportivo

MILAN TARE ALLEGRI – Il Milan è prossimo a sciogliere le riserve sul nome del futuro direttore sportivo. L’incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Igli Tare, ex dirigente della Lazio, sarà decisivo non solo per definire l’organigramma societario, ma anche per delineare le strategie tecniche in vista della prossima stagione. Una delle scelte chiave sarà quella relativa al nuovo allenatore, con Sergio Conceição destinato a lasciare il club a prescindere dai risultati finali in Coppa Italia e campionato.

Allegri tra i principali candidati per la panchina

Se Tare dovesse effettivamente approdare a Casa Milan, il nome di Massimiliano Allegri tornerebbe prepotentemente in auge per guidare la squadra. Il tecnico livornese, reduce da un periodo di inattività dopo l’esperienza alla Juventus, è stato recentemente corteggiato da club della Saudi Pro League, in particolare dall’Al-Ahli, senza però accettare le offerte. L’idea di tornare in Serie A lo stimola, così come l’eventualità di allenare nuovamente il Milan, squadra con cui ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana tra il 2011 e il 2014.

Un profilo italiano per il progetto rossonero

Massimiliano Allegri rappresenta per il Milan un’opzione in linea con la volontà di affidarsi a un tecnico italiano, esperto e conoscitore del campionato. La sua capacità di ottenere risultati e di valorizzare i giovani si sposerebbe con il progetto tecnico impostato da RedBird. Il suo ingaggio, vicino ai 7 milioni di euro annui, potrebbe rappresentare uno scoglio, ma le ambizioni del club potrebbero giustificare un investimento importante. Altri profili valutati sono Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, ma Allegri resta il favorito, forte della stima personale di Tare.

